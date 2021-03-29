Северянам стали доступны в электронном виде государственные и муниципальные услуги в сфере строительства и благоустройства

Пять новых услуг без посещения органа власти или МФЦ теперь могут получить жители Мурманской области на Едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

Северяне, имеющие подтвержденную учётную запись на портале, без личной подачи заявления теперь имею возможность обратиться в электронном виде: за выдачей градостроительного плана земельного участка; за выдачей разрешения на строительство объекта капитального строительства; за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Гражданам также доступно в электронном виде направление уведомлений: о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Информация о результате предоставления услуги отображается в личном кабинете.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, перевод государственных и муниципальных услуг в удобный для граждан электронный формат проводится региональным министерством цифрового развития в сотрудничестве с органами государственной власти и органами местного самоуправления Мурманской области.

Работа ведётся в рамках национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация», определенной указом Президента Владимира Путина.