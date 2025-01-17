Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО

С января этого года страховые компании обязаны принимать заявление на возмещение убытка по ОСАГО от пострадавшего в ДТП (даже если авария произошла в 2024 году) не только в офисах, но и онлайн – через свои сайты или мобильные приложения.

Раньше страховщики должны были предоставлять сервис по электронному урегулированию убытков лишь в том случае, если автомобилист оформил ДТП по электронному европротоколу и подал документы через «Госуслуги» или приложение «Помощник ОСАГО». В остальных случаях компании действовали по своему усмотрению.

Теперь, как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, страховщики обязаны принять онлайн-заявление при любом ДТП. Для подачи заявления потребуется авторизация в «личном кабинете» на онлайн-ресурсе компании. Необходимо заполнить электронную форму, указать идентификационный номер европротокола (если он заполнялся в электронном виде), приложить сканы необходимых документов. После их проверки страховщик пришлёт направление автомобиля на экспертизу. А затем организует ремонт или выплатит возмещение.

«Страховые компании обязаны предоставлять возможность дистанционного урегулирования убытков. В то же время автовладельцы могут выбрать традиционный способ – подать документы в офисе страховщика, либо направить ему заявление по почте. Клиент вправе сам выбрать тот вариант оформления возмещения после аварии, который ему наиболее удобен», – отметила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Владельцы машин вправе сменить форму взаимодействия со страховщиком на любом этапе урегулирования убытка по ОСАГО. Например, с дистанционного перейти на личное общение в офисе, чтобы предоставить какие-либо документы. А затем продолжить общаться со страховой компанией в онлайн-формате.

А с 27 января границы тарифного коридора по ОСАГО будут расширены для некоторых видов транспорта. Изменения 16 января анонсировал Банк России в своём телеграм-канале.

Границы тарифного коридора в обе стороны будут расширены на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Отмечается, что базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне.

В ЦБ подчеркнули, что расширение тарифного коридора обусловлено высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей, отметил регулятор. В то же время размер ущерба от аварий по вине мототранспорта вырос на 32%. Для мотоциклистов также меняется шкала возраста-стажа водителя и вводится новый коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Они влияют на размер страховой премии.

Кроме того, Банк России объявил, что в ряде регионов в конце января будут актуализированы значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. В одних регионах они снизятся (максимальное сокращение составит 6%), а в других, где его текущее значение не соответствует возросшим убыткам, наоборот, вырастут (максимум на 10,5%).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/