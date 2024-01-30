Северянам станет проще получить компенсацию за проезд в отпуск на личном автомобиле

Постановлением регионального правительства от 22.01.2024 №23-ПП внесены изменения в порядок компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно для работников областных учреждений. Теперь северянам, путешествующим на личном автомобиле, станет проще получить оплату стоимости бензина, затраченного на дорогу.

Ранее, чтобы получить компенсацию стоимости бензина, работник должен был предоставить в бухгалтерию отпускное удостоверение с отметкой о нахождении в населенном пункте, где проводился отпуск. Это условие было сложно выполнимым в южных регионах России, а отдыхающему приходилось дополнительно оплачивать эту отметку.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, с 1 января этого года эти требования перестали быть обязательными. Теперь в случае невозможности предоставления документов, подтверждающих место проведения отдыха, компенсация расходов при проезде на личном автомобиле будет производиться на основании чеков автозаправочных станций и справки о расходе топлива.

Подробнее с текстом изменений можно ознакомиться на сайте «Электронный бюллетень правительства Мурманской области» по ссылке.