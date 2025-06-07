Северянам старшего поколения предлагают повысить уровень финансовой грамотности

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) и Банк России объявляют о старте летнего марафона «Здоровые финансы для серебряного поколения». Проект в группе «Финансовая культура» поможет старшей аудитории ОК повысить уровень своей финансовой грамотности и уберечься от мошенников.

Пользователям доступны познавательные материалы в различных форматах: видеоролики, текстовые публикации и памятка, которую можно распечатать и держать под рукой. В подготовке материалов принимали участие эксперты Банка России.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, социальная миссия проекта – поддержка активного долголетия и финансового благополучия старшего поколения. Контент адаптирован для людей старше 55

лет, учитывает их привычки и интересы. В доступной форме участники марафона получат ответы на важные и актуальные вопросы из мира финансов: как правильно хранить сбережения, на что обращать внимание при выборе вклада, как оформить наследство и поддерживать здоровье, не расходуя при этом больших средств, а также получат другие полезные рекомендации.

Фото: https://ok.ru/fincult.info/topic/159875533557015