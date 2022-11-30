Северянам в прямом эфире расскажут о том, как можно распорядиться средствами маткапитала

Можно ли направить средства материнского капитала для оплаты занятий ребенка с репетиторами и других услуг дополнительного образования? Как еще можно воспользоваться маткапиталом?

На эти и другие вопросы ответят министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и управляющий отделением Пенсионного фонда Российской федерации по Мурманской области Вадим Корнов.

Трансляция стартует 1 декабря в 11.00 в официальном сообществе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях под анонсом.

Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.



Фото: https://gov-murman.ru