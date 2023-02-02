Северянам в рамках мероприятий, посвящённых годовщине снятия блокады Ленинграда, раздали более тысячи пайков блокадного хлеба

В Мурманской области завершились мероприятия, посвященные 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 80-летию прорыва блокады. Силами активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в городах области провели уроки мужества, исторические квесты и акцию «Блокадный хлеб».

Личные адресные поздравления и письма Победы получили 76 ветеранов, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В образовательных учреждениях региона прошло более 80 исторических уроков, которые посетило свыше 4 тысяч юных северян. Более трёх сотен школьников стали участниками исторического квеста «Блокадный Ленинград» и ещё столько же проверили свои знания в интеллектуальной игре «РИСК».

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, на улицах городов и в центрах культуры в память о подвиге ленинградцев добровольцы раздали жителям Кольского Заполярья больше тысячи кусочков пайкового хлеба.

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» прошла в эти дни по всей стране.

Фото: https://gov-murman.ru