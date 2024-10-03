Северянам вновь предлагают разбить копилки и освободить карманы от мелочи

В Мурманской области 7 октября стартует очередная Всероссийская «Монетная неделя». До 20 октября включительно каждый желающий сможет принести мелочь в отделения банков-участников акции и зачислить деньги на счет или обменять монеты на банкноты.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, ограничений по количеству мелочи нет. Во время осенней акции принимать будут любые монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Для экономии времени на обслуживание в офисах банков специалисты советуют заранее рассортировать мелкие деньги по номиналам. Для обмена при заполнении заявления также может понадобиться паспорт.

«Многие из нас привыкли расплачиваться картами, а мелочь оседает в карманах и копилках. В то же время она пригодится при расчётах в магазинах, в общественном транспорте, при оплате услуг ЖКХ. Подобные акции помогают вернуть мелкие деньги в оборот и сократить расходы на их чеканку. В прошлый раз, в ходе весенней «Монетной недели» жители Мурманской области сдали в банки почти 635 тысяч рублей мелочью. Приглашаем всех принять активное участие и в очередной акции», – прокомментировал руководитель отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Мурманской области Олег Киселев.

В Мурманской области к осенней «Монетной неделе» подключились 25 офисов крупнейших кредитных организаций в 15 муниципалитетах. Адреса отделений, время приёма монет и условия обмена – на сайте мероприятия (https://монетнаянеделя.рф).