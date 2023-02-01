Северянам вручили знаки отличия ГТО

В Легкоатлетическом манеже мурманской Долины Уюта состоялась торжественная церемония награждения значкистов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Заслуженные награды 14 участникам, показавшим высокий уровень физической подготовленности при выполнении нормативов ГТО, вручила серебряный призер Олимпийских игр, посол ГТО Мурманской области Лариса Круглова. В этот деть были отмечены северяне всех возрастов – от 7 до 53 лет.

С момента возрождения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на официальном сайте движения зарегистрировались более 34 тысяч жителей Мурманской области, более 20 тысяч приняли участие в выполнении комплекса и более 10 тысяч из них уже выполнили нормативы ГТО на знаки отличия. В 2022 году по Мурманской области успешно выполнили на знаки отличия ВФСК ГТО 1951 человек.

Среди награждаемых – учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, прогимназий Мурманской области, студенты образовательных организаций высшего образования, государственный служащий и сотрудник дошкольного учреждения.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, большинство значкистов – победители, призёры муниципальных и областных соревнований, многие имеют спортивные разряды по спортивной гимнастике, акробатике, плаванию и биатлону.

В честь 90-летия Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» были вручены юбилейные медали «90 лет ГТО» представителям физкультурно-спортивной отрасли Мурманской области, которые внесли значительный вклад в реализацию комплекса ГТО и популяризацию физической культуры и спорта. Наградами отмечены директор детско-юношеской спортивной школы Кольского района Валерий Маган, а также сотрудники Центра спортивной подготовки Мурманской области Александра Устинова и Екатерина Мовчан

Фото: https://gov-murman.ru