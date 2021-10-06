Северянам вручили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

21 северянин получил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также удостоверения к ним. Церемония состоялась накануне в Ледовом дворце, знаки вручали министр спорта региона Светлана Наумова и посол ГТО Мурманской области, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России Лариса Круглова.

В результате успешной сдачи нормативов испытаний комплекса c I по VI возрастных ступеней (от 6 до 24 лет) знаков отличия удостоены жители Кольского района, Мурманска и Североморска. Самому младшему значкисту в I ступени 6 лет.

Напомним, с 1 сентября 2014 года на территории Российской Федерации и в Мурманской области началась работа по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В 2016 году открыл свои двери региональный центр тестирования, располагающийся на спортивных площадках спортивного комплекса «Долина Уюта» и в Легкоатлетическом манеже.

В настоящее время в Мурманской области функционируют 17 центров тестирования. Все они располагаются на базах спортивных школ и спортивных комплексов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в Мурманской области численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО с 2016 года, составила более 17,5 тысячи человек, из них выполнили нормативы ГТО – 6,7 тысячи человек.

В связи с 90-летием создания Всесоюзного комплекса ГТО Министерство спорта Российской Федерации объявило 2021 год отраслевым Годом ГТО.