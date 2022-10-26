Северяне – финалисты международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022

В числе 112 претендентов на победу два социальных проекта из Кольского Заполярья.

В номинации «Лидер социальных изменений» (категория «Крупные компании») представлен проект «Атомфлота» по развитию корпоративного волонтёрства.

Силами добровольцев «Атомфлота» уже реализовано более 40 проектов в социальной, экологической и просветительской сферах. Волонтерские инициативы объединили более 150 участников, включая партнеров. Познакомиться с проектом и поддержать его можно тут.

В номинации «Страна возможностей» (категория «Волонтеры») представлен проект «Музыкальные надежды Арктики» пианистки из Гаджиево, депутата Мурманской областной Думы Анны Гришко по проведению бесплатных мастер-классов от профессиональных музыкантов для детей из Мурманской области, в том числе с ограниченными возможностями по здоровью. Познакомиться и проголосовать за проект можно тут.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, голосование открыто до 5 ноября. Победители будут объявлены на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтёра, который пройдёт 5-7 декабря в Москве.

Фото: https://gov-murman.ru