Северяне – главное богатство Арктики: в Мурманске состоялась отраслевая сессия в рамках обновления стратегического плана «На Севере – жить»

В Центре управления регионом состоялась очередная отраслевая стратегическая сессия по формированию предложений для обновления плана «На Севере – жить». Целью мероприятия на этот раз стал поиск вектора дальнейшего развития социальной политики, в частности генерация новых программ и мер поддержки для разных категорий жителей региона.

Работая в группах, 50 экспертов разных отраслей обсудили возможные проекты в сфере молодёжной и демографической политики, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также инициативы, направленные на улучшение качества жизни представителей старшего поколения. Среди участников мероприятия – заместители губернатора Елена Дягилева и Владимир Евменьков, а также министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

С приветственным словом к участникам сессии обратился заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

«Когда я встречаюсь с людьми, то слышу положительные отзывы о преобразованиях, которые произошли в регионе. Время меняется, меняются запросы людей, и на эти вызовы надо ответить.

В связи с этим по инициативе губернатора Андрея Чибиса был проведён сбор предложений от северян в следующий этап реализации плана «На Севере – жить». Это будет даже не план, я бы сказал, – это будет задание от людей, как ещё обустроить нашу область к лучшему», – сказал Владимир Евменьков.

По мнению вице-губернатора, стратегическая сессия – одна из самых важных, потому что проходит под девизом приумножении человеческого капитала в Кольском Заполярье.

Работу в группах предварял доклад главы профильного министерства Сергея Мякишева. В Год семьи, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным, он акцентировал внимание собравшихся на комплексном подходе к вопросам поддержки северян с детьми.

«Тот комплекс мер, который уже реализуется в области, даёт положительный результат – в среднем ежегодный «прирост» составляет 500 семей. В рамках реализации плана «На Севере – жить» региональный материнский капитал выдается при рождении третьего и последующих детей в размере почти 150 тысяч рублей. При рождении одновременно трёх и более детей семье полагается выплата в 1 млн рублей. И обе меры поддержки предоставляются без учёта нуждаемости», – подчеркнул министр труда и социального развития.

Сергей Мякишев напомнил, что по поручению губернатора Андрея Чибиса в регионе действует единовременная целевая выплата в размере 5 млн рублей для семей, награжденных орденом или медалью ордена «Родительская слава». А всего, как поделился министр, в Мурманской области для семей с детьми действует 24 вида социальной поддержки, свыше 70 тысяч семей являются получателями.

Среди успешных практик были названы «Зарплата мамы», которая помогла впервые за 15 лет преодолеть отрицательную динамику числа первых рождений.

О том, каких результатов удалось достичь благодаря плану «На Севере – жить» в молодёжной политике, рассказала председатель профильного комитета Мария Чернышева.

«В регионе уже есть ряд мер поддержки, создаётся инфраструктура. Важным аспектом является приумножать и наполнять смыслами, отвечающими современным реалиям. Это касается не только молодежи, но и населения в целом. Молодёжная политика является важным направлением работы, для того чтобы обеспечить благополучие и прогресс региона. Наши инвестиции в образование, здоровье и профессиональное развитие молодёжи сегодня создают базу для устойчивого экономического и социального развития Мурманской области в будущем», – подчеркнула она.

Подводя итоги стратегической сессии, вице-губернатор Елена Дягилева подчеркнула высокое значение проведение подобного мероприятия, а также большое число интересных идей, которые прозвучали в ходе защиты команд.

«Сегодня каждый из вас внёс большой вклад в формирование инициатив для регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Его уникальность и главное преимущество в том, что документ основан на пожеланиях и предложениях самих жителей области. И, что ценно, каждая программа, абсолютно все проекты – не просто строчки в документе, это живые механизмы, которые продолжают развиваться и меняться в ответ на запрос северян», – отметила заместитель губернатора.

Елена Дягилева назвала идеи, которые были высказаны участниками, точками роста для дальнейшего развития социальной политики Мурманской области. Особый акцент в Год семьи – на решения, призванные популяризировать традиционные ценности и способствовать повышению рождаемости в регионе. При этом, как уточнила вице-губернатор, на сессии прозвучали предложения различного масштаба – от установки счётчика рождаемости в Мурманской области и привлечения «серебряных» волонтёров для помощи мамам до создания многофункциональных институтов и трансформации системы здравоохранения.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отраслевые стратегические сессии проводятся в заполярной столице по поручению губернатора Андрея Чибиса. Их цель – формирование предложений для обновления стратегического регионального плана «На Севере – жить». Ранее каждый северянин мог направить свою инициативу на портале «Наш Север» и на специальных пунктах. За время кампании поступили десятки тысяч пожеланий и идей от жителей всех муниципальных образований Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru