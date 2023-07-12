Мурманская область. Арктика (16+)12.07.23 14:30
Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».
Северяне активно сдают бумагу в экопункт «Вторматик» в Мурманске
Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги работы экопункта «Вторматик» в областном центре в июне.
По-прежнему наиболее активно северяне сдают на переработку картон – по итогам июня его объём в общей массе составил 434 кг. Далее по востребованности следует ПЭТ-микс (156 кг). ПНД-канистры и бумага замыкают тройку лидеров этого рейтинга. Всего с момента открытия экопункта жители региона сдали более 2,5 тонны вторичных материальных ресурсов.
Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».
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