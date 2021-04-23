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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 14:00

Северяне чаще всего оформляют права на недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новгородской и Воронежской областях

В первом квартале 2021 года Росреестр по Мурманской области провёл более 53 тысяч регистрационных действий, поставил на кадастровый учёт 2199 объектов недвижимости, что на 38% превысило показатели прошлого года. Количество заявлений на совершение учётно-регистрационных действий выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в 4,5 раза вырос спрос и на оформление недвижимости по экстерриториальному принципу. Так, от мурманчан и жителей области с начала года было принято в офисах МФЦ нашего региона около 1500 заявлений (чаще северяне оформляют права на недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новгородской и Воронежской областях).

В свою очередь, в 3 раза выросло количество обращений от жителей других регионов России на регистрацию прав на объекты в Мурманской области (более 1400). Обращаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Воронежа, Саратова, Татарстана, Мордовии, Алтайского и Приморского края, Республики Коми и многих других субъектов РФ.

Эксперты областного Росреестра также фиксируют рост электронных заявлений. За первые три месяца 2021 года на регистрацию прав поступило около 10 тысяч обращений в электронном виде, что в 2 раза больше, чем в первом квартале 2020 года.

«Мир стремительно меняется. Электронное взаимодействие населения и бизнеса с органами власти выходит на новый уровень. Мы стараемся идти в ногу со временем и максимально сократили срок регистрации по электронным документам. Наладили взаимодействие с крупными банками, как результат 30% ипотечных сделок поступило в электронном виде. На сегодня срок регистрации прав по электронным обращениям составляет три рабочих дня.  А ипотека жилого помещения и «сельская ипотека» регистрируются за один рабочий день независимо от способа подачи документов», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В целом представленная статистика говорит о продолжающемся росте рынка недвижимости в нашем регионе. С момента начала пандемии коронавируса динамика учётно-регистрационных действий достаточно быстро стабилизировалась и уже в первые три месяца 2021 года превысила уровень допандемийного 2019 года.

 

 

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