Северяне чтят память защитников Заполярья

В посёлке Междуречье у памятника советскому солдату и стелы норвежским патриотам, погибшим в 1941-1944 годы, состоялся торжественный митинг, посвящённый 81-й годовщине завершения Петсамо-Киркенесской операции.

В мероприятии принял участие депутат областной Думы Юрий Шадрин вместе с представителями ветеранских общественных организаций, учащимися образовательных учреждений из Мурманска и ЗАТО.

Парламентарий отметил, что северяне с гордостью празднуют 81-ю годовщину великого события – разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье:

– В эти октябрьские дни мы с особыми чувствами вспоминаем, как долго гнали врага до границы наши защитники. Это был настоящий разгром немецко-фашистских войск. Но эта победа далась нам нелегко: более двадцати тысячи убитых и раненых советских солдат и офицеров. Мы должны об этом помнить. Как и то, что не настал бы победный октябрь 44-го без тяжелейших лет обороны Заполярья, без героев Рыбачьего и Среднего, без Долины Славы и Муста-Тунтури, без героизма жителей прифронтового Мурманска. Будем же помнить о каждом дне, который приближал нашу Заполярную Победу.

По традиции участники выезда почтили минутой молчания память павших советских воинов и возложили цветы и венки к монументам в Междуречье, памятнику «Скорбящая мать» в Долине Славы и мемориальному комплексу «Титовский рубеж».

Юрий Шадрин поблагодарил ветеранов органов безопасности и председателя Совета некоммерческого фонда «Щит» за поддержание этой традиции и возможность школьникам проехать по местам боевой славы, возложить цветы к воинским мемориалам.

По договоренности с генеральным консулом МИД РФ в Киркенесе венки из Мурманской области будут возложены к памятнику «Советскому Солдату» в норвежском городе Киркенесе, где также ожидается проведение памятных мероприятий, посвящённых годовщине освобождения Северной Норвегии от фашистских оккупантов.

