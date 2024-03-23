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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.24 09:30

Северяне делают ремонт в четырёх школах Приморского района Запорожской области

Мурманские строители продолжают помогать Приморскому району восстанавливать социально значимые объекты. В настоящее время ремонтные работы идут в четырёх школах подшефного района – в школе №2 Приморска ведётся капремонт, в Елесеевской, Коларовской и Петровской школах - обновляются пищеблоки.

Во школе №2 Приморска планируется полностью преобразовать фойе, столовую, три классных комнаты, актовый зал и два санузла.

Сейчас начаты работы по оштукатуриванию стен в холле и столовой, готовятся под штукатурку стены на лестничных пролётах и в актовом зале. В учебных классах залиты черновые полы, а на кровле ведётся установка стропильной системы для проведения дальнейших работ.

В СОШ села Петровка бригада возводит перегородки из гипсокартона между кухней и столовой, в которой уже оштукатурены стены. Были демонтированы сантехника и вентиляция, в ближайшее время начнутся работы по подготовке дополнительного столового зала.

В Елисеевской СОШ демонтировано оборудование, специалисты оббивают старую плитку и демонтируют вентиляцию.

В Коларовской СОШ подготовлены стены под оштукатуривание и демонтировано оборудование.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, всего в план работ по восстановлению на текущий год включено 13 социальных объектов.

Напомним, данные работы проводятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве правительства Мурманской области и администрации Приморского района Запорожской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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