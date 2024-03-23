Северяне делают ремонт в четырёх школах Приморского района Запорожской области
Мурманские строители продолжают помогать Приморскому району восстанавливать социально значимые объекты. В настоящее время ремонтные работы идут в четырёх школах подшефного района – в школе №2 Приморска ведётся капремонт, в Елесеевской, Коларовской и Петровской школах - обновляются пищеблоки.
Во школе №2 Приморска планируется полностью преобразовать фойе, столовую, три классных комнаты, актовый зал и два санузла.
Сейчас начаты работы по оштукатуриванию стен в холле и столовой, готовятся под штукатурку стены на лестничных пролётах и в актовом зале. В учебных классах залиты черновые полы, а на кровле ведётся установка стропильной системы для проведения дальнейших работ.
В СОШ села Петровка бригада возводит перегородки из гипсокартона между кухней и столовой, в которой уже оштукатурены стены. Были демонтированы сантехника и вентиляция, в ближайшее время начнутся работы по подготовке дополнительного столового зала.
В Елисеевской СОШ демонтировано оборудование, специалисты оббивают старую плитку и демонтируют вентиляцию.
В Коларовской СОШ подготовлены стены под оштукатуривание и демонтировано оборудование.
Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, всего в план работ по восстановлению на текущий год включено 13 социальных объектов.
Напомним, данные работы проводятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве правительства Мурманской области и администрации Приморского района Запорожской области.
Фото: https://gov-murman.ru