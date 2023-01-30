Северяне должны видеть динамику и положительные изменения - губернатор Андрей Чибис

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководителями администрации ЗАТО город Североморск. Цель – рассмотреть в разрезе конкретного муниципалитета реализацию стратегического плана «На Севере – жить» и подробно разобрать проблемные моменты. Особое внимание уделили темам, которые подняли северяне на встрече с губернатором.

«Нам необходимо детально обсудить ряд задач, которые касаются повышения качества жизни североморцев. Главная цель – внимательно рассмотреть, разобрать и докрутить те вопросы, которые волнуют людей. К этому необходимо подойти со всей ответственностью. Северяне должны видеть динамику и положительные изменения. Поэтому сегодня нам необходимо разработать и принять решения, которые сделают столицу Северного флота еще лучше», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ранее глава региона провёл совещания с руководителями администраций Оленегорска и ЗАТО Александровск. Губернатор отметил, что такие встречи будут проходить на регулярной основе, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru