Северяне еженедельно обращаются с вопросами и делятся проблемами с главами округов Мурманска

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители - главы округов проводят встречи с жителями. Северяне обращаются с вопросами и делятся проблемами.

Возле дома №11 по улице Челюскинцев с жителями пообщалась глава Октябрьского округа Елена Ширшова. Вопросы касались благоустройства придомовой территории. Мурманчане обратились к главе округа с просьбой установить новые малые архитектурные формы на детской площадке и вывезти разукомплектованный транспорт с придомовой парковки. Также на одной из предыдущих встреч жители попросили покосить разросшуюся у дома №34 по улице Академика Книповича траву. Работы были проведены.

Глава Ленинского округа Андрей Костин провёл встречу с жителями дома №78/3 по проспекту Героев-североморцев. На этой неделе были озвучены пожелания благоустроить придомовую территорию (детскую площадку и парковку), установить ограждение между подъездами №№3 и 4 дома №65 по просп. Героев-североморцев, провести обрезку деревьев, отремонтировать ограждения контейнерной площадки. Жители попросили организовать очистку придомовой территории от поваленных деревьев и бытового мусора. Сразу после встречи была проведена уборка.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу встретился с жителями дома №27 по улице Достоевского. На встрече присутствовал региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Андрей Шишко. Мурманчане попросили закрепить скамейки и установить ограждения палисадников на придомовой территории. Жители также обратили внимание на несанкционированные надписи с фасада дома. На следующий же день они были закрашены.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28260&page=1