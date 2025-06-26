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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 17:00

Северяне и гости Мурманской области могут посетить агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

В Мурманск прибудет агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Патриотический эшелон, экспозиции которого посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также подвигам участников специальной военной операции, начал свой путь 19 апреля на Киевском вокзале Москвы.

27 июня с 11.00 до 13.00 жители и гости города смогут принять участие в насыщенной интерактивной программе, включающей демонстрацию трофейных образцов вооружения и военной техники, осмотр экспозиций тематических вагонов и передвижных выставок. На открытой площадке-сцене с концертной программой выступят лучшие творческие коллективы Минобороны России.

В состав агитационного поезда входит восемь тематических вагонов:

«Невыученные уроки истории» – экспозиция об истории зарождения нацизма и фашизма в XX веке в европейских государствах, в том числе и на Западной Украине, и совершённых ими преступлениях, борьбе с неонацизмом и национализмом на Украине начиная с 2014 года и по настоящее время. В вагоне размещены трофейные предметы, собранные в ходе проведения СВО всеми группировками войск;

«Время героев выбрало нас» – экспозиция вагона отражает преемственность поколений времён Великой Отечественной войны и наших современников, вагон условно разделен на четыре тематические зоны, посвящённые героям Великой Отечественной войны, героям специальной военной операции;

«Победа куется на земле» – экспозиция посвящена сухопутным войскам;

«Всегда на высоте!» – экспозиция посвящена Воздушно-космическим силам и Воздушно-десантным войскам;

«Флот – Помним! Чтим! Наследуем!» – экспозиция посвящена Военно-Морскому Флоту;

«Служение Отечеству – мой выбор» – оборудованный пункт отбора на службу по контракту, где будут присутствовать инструкторы, офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации (психолог), здесь также можно получить информационные материалы о порядке поступления на военную службу по контракту и в военно-учебные заведения Министерства обороны РФ;

«80 лет Великой Победе!» – экспозиция с демонстрацией рассекреченных документов «Без срока давности…» посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

«Молодёжь России – наследники Великой Победы» – вагон с комплексом интерактивных тренажеров и дискуссионной площадкой для проведения групповых мероприятий движения «Юнармия» и «Время первых»;

а также четыре платформы с образцами трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе СВО.

Эшелон идёт через 61 субъект Российской Федерации с остановками в 75 населённых пунктах.

 

 

Фото (официальная группа Минобороны РФ в социальной сети «ВКонтакте»): https://gov-murman.ru/info/news/549245/#&gid=1&pid=7

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