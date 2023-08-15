Северяне и туристы по достоинству оценили арктическую уху с дымком

В минувшие выходные на территории этнографического саамского комплекса в Туломе состоялось празднование Международного дня коренных народов мира.

Мероприятие направлено на сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры народов, проживающих на территории Мурманской области, возрождение традиций национальной кухни коренных народов Севера.

Для гостей события были организованы музыкальные, творческие, гастрономические, спортивные и ярмарочные пространства.

В рамках мероприятия впервые прошёл кулинарный конкурс «Арктическая уха», в котором команды-участники соревновались в пяти номинациях: «Оригинальное название команды», «Лучшая презентация ухи», «Оригинальное оформление ухи», «Самый оригинальный рецепт», «Лучшая народная уха» (приз зрительских симпатий) с последующей презентацией и дегустацией своих блюд. Участники мероприятия смогли оценить вкусовые качества и оригинальность подачи саамской ухи со сливками и икрой, ухи с морошкой, вороникой и брусникой, ухи с щучьей икрой, а также попробовать традиционную питательную уху с дымком.

Как сообщает региональный комитет по туризму, организаторы праздника: Территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Тулома», «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества», администрация с.п. Тулома Кольского муниципального района, «Межпоселенческая библиотека Кольского района», «Туломский сельский Дом культуры».

Фото: https://gov-murman.ru