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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.20 08:30

Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан

Административными комиссиями Мурманской области рассмотрено более 4000 дел об административных правонарушениях в первом полугодии 2020 года. Около 96% из них составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения.

Правонарушения в области торговли составили около 3% от общего числа. Также комиссия рассмотрела два дела в области охраны, распоряжения и использования собственности, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия.

Более половины от общего числа рассмотренных случаев составили дела по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан», протоколы по которой составляют сотрудники полиции. По статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» рассмотрено свыше 1800 дел.

В отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями вынесено порядка 160 решений по протоколам, составленным уполномоченными лицами административных комиссий. За уклонение от исполнения административного наказания 7 правонарушителей подвергнуты обязательным работам. Остальным назначено наказание в виде штрафа в двойном размере от неуплаченной суммы штрафа.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, в среднем в год административными комиссиями рассматривается более 10,5 тысячи дел об административных правонарушениях. При этом в настоящее время самая значительная их часть рассматривается по материалам, направленным в комиссии сотрудниками полиции.

 

 

 

Комментарии

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№ 116.08.20 10:34 - Д.О. Вернер"Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан..." промчавшись в позднее время по проспекту с испорченным глушителем! У ГИБДД нет средств в борьбе с ними, как нет и самого ГИБДД на проспекте в Мурманске. А вот у иностранных гостей мотоциклы БЕЗШУМНЫЕ! Как далеко нам ещё до их капитализма...
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Д.О. Вернер
16.08.20 10:34
"Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан..." промчавшись в позднее время по проспекту с испорченным глушителем! У ГИБДД нет средств в борьбе с ними, как нет и самого ГИБДД на проспекте
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Violetta
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