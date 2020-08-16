Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан

Административными комиссиями Мурманской области рассмотрено более 4000 дел об административных правонарушениях в первом полугодии 2020 года. Около 96% из них составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения.

Правонарушения в области торговли составили около 3% от общего числа. Также комиссия рассмотрела два дела в области охраны, распоряжения и использования собственности, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия.

Более половины от общего числа рассмотренных случаев составили дела по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан», протоколы по которой составляют сотрудники полиции. По статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» рассмотрено свыше 1800 дел.

В отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями вынесено порядка 160 решений по протоколам, составленным уполномоченными лицами административных комиссий. За уклонение от исполнения административного наказания 7 правонарушителей подвергнуты обязательным работам. Остальным назначено наказание в виде штрафа в двойном размере от неуплаченной суммы штрафа.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, в среднем в год административными комиссиями рассматривается более 10,5 тысячи дел об административных правонарушениях. При этом в настоящее время самая значительная их часть рассматривается по материалам, направленным в комиссии сотрудниками полиции.