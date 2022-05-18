Северяне могут быстрее оформлять права на садовые и жилые дома, бани, гаражи и другие хозяйственные постройки

В Мурманской области на начало мая 2022 года средний срок регистрации недвижимости сократился с трёх до двух дней, а по электронным обращениям - до 1 рабочего дня. При этом плановый показатель на 1 января 2023 год составляет 5 рабочих дней, отметили в пресс-службе областного Росреестра.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова отметила, что сокращение сроков достигнуто, прежде всего, за счёт цифровизации процесса взаимодействия с органами власти, как получателями услуг.

По итогам I квартала текущего года доля электронных документов, поданных органами государственной власти и муниципалитетами региона, составила 98,86%.

Процесс электронной регистрации недвижимости в Мурманской области осуществляется в срок не более 1-2 рабочих дней, а по документам, поданным в отношении бытовой недвижимости, буквально в течение дня. Таким образом теперь северяне смогут быстрее оформлять права на садовые и жилые дома, бани, гаражи и другие хозяйственные постройки, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.