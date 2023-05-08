Северяне могут использовать шанс отказаться от плохо работающих УК – очередная коммунальная пятница прошла в Мурманске

5 мая министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова провела коммунальный рейд по городу Мурманску.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Ленинском округе глава министерства посетила подъезды домов по адресам Гагарина, 8, Чумбарова-Лучинского, 12, Халатина 10, Героев-североморцев, 48 корпус 3, Загородная, 24 и 26. В части из них управляющая компания в данный момент проводит ремонты, в других уже завершила.

По словам директора УК, в этом году запланировано привести в порядок 150 подъездов. Цветовая гамма стен стала заметно ярче, появляются элементы декора. Окна и двери либо меняются, либо реставрируются. А на первых этажах, где традиционно всегда темнее, монтируется дополнительное освещение.

«На настоящий момент в региональный план ремонтов на 2023 год внесены порядка 1700 подъездов. Но возможно в итоге их будет больше, благодаря конструктивной позиции части управляющих организаций, идущих в ход со временем. В ходе объездов я вижу, что они соблюдают график ремонтов, что делать стали гораздо быстрее. И подходить стали креативней – подбирают разные цвета, советуются с жителями, делают интересную подсветку. Проблемным по-прежнему остается вопрос свисающих проводов – далеко не везде провайдеры их убирают до ремонта. Министерство сейчас ведет диалог на эту тему управляющими организациями и провайдерами», – поясняет Алёна Кузнецова.

Мониторинг ремонтов продолжился по адресу Полярные Зори, 17 корпус 4. После осмотра всех девяти этажей подъезда, Алёна Кузнецова одобрила проведенные работы, отметив при этом необходимость замены радиатора отопления у входной двери.

«Управляющая компания узнаёт заранее только первые адреса проверки. Дальше мы едем туда, где нас не ждут. Это позволяет нам видеть объективную картину, указывать на недостатки. Кроме того, такой контроль позволяет видеть, кто как себя ведет на рынке. Тем более сейчас, когда во многих домах идут перевыборы управляющих компаний. Принимая в них участие, жильцы могут использовать шанс отказаться от плохо работающих УК», – добавляет Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, при посещении жилфонда управляющей компании в Первомайском районе министром Госжилстройнадзора были выявлены факты ненадлежащего содержанием имущества многоквартирных домов. Например, в подъезде №4 дома №29 по улице капитана Копытова открыт нараспашку шкаф вводно-распределительного устройства, а в подвале второго подъезда девятиэтажки на Бабикова, 7 обнаружена протечка канализации. Нарушения были зафиксированы и предъявлены управляющей организации для устранения.