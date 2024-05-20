Северяне могут обменять монеты на банкноты

Мурманская область присоединяется к проведению Всероссийской акции «Монетная неделя». С 20 мая по 2 июня 2024 года в отделениях банков-участников каждый желающий сможет без комиссии обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты или зачислить сумму на свой счёт.

Во время «Монетной недели» будут принимать находящиеся в обращении разменные монеты Банка России, выпущенные с 1997 года, причем в любом состоянии, в том числе окисленные, погнутые и даже просверленные экземпляры. Максимальное количество монет и сумма не ограничены. Чтобы сократить время обслуживания, желательно заранее рассортировать мелочь по номиналам. И не забудьте паспорт – для обмена понадобится заполнить заявление

«Банк России чеканит много монет, но большая их часть не возвращается в обращение, оседая в копилках граждан. Акция поможет вернуть в оборот мелочь, которая скопилась дома у северян, и сократить затраты на её чеканку. Так, во время прошлогодней «Монетной недели» жители региона сдали в банки порядка 127 тыс. монет – это свыше полутонны мелочи. Надеемся, что нынешняя акция вызовет еще больший интерес и в оборот вернется еще больше металлических денег», – прокомментировал руководитель отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Мурманской области Олег Киселев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, условия обмена монет можно уточнить в банковских отделениях, участвующих в «Монетной неделе». В Мурманской области к ней подключились 26 офисов крупнейших банков в 16 муниципалитетах. Адреса – на сайте мероприятия. В некоторых банках при обмене можно будет получить памятные монеты или модернизированные сторублевые банкноты.

Фото: https://gov-murman.ru