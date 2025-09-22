Северяне могут оценить работу виртуального помощника на региональной «линии ЖКХ»

Министерство цифрового развития Мурманской области проводит опрос, направленный на улучшение качества обслуживания Единой региональной линии ЖКХ, в работе которой используются технологии искусственного интеллекта.

Технология ИИ представлена на линии «0051» в формате виртуального голосового помощника. Он помогает снизить нагрузку на операторов контакт-центра, принимая заявки и осуществляя обратные звонки северянам, чтобы выяснить, решена ли проблема, о которой они сообщали ранее или удовлетворены ли они проведенной работой исполнителя.

«Опыт взаимодействия с нашим голосовым помощником имеет огромное значение. Цель проведения опроса заключается в выявлении сильных сторон и возможных направлений улучшения нашей системы. Мы хотим сделать процесс подачи заявок и получение консультаций простым, удобным и эффективным для каждого жителя региона. Северяне могут поделиться своим мнением относительно удобства использования голосового помощника, информативности задаваемых вопросов, ясности предоставляемых инструкций, обратной связи после обращения и эффективности голосового помощника в сравнении с традиционными методами коммуникации», – пояснила исполняющая обязанности министра цифрового развития Мурманской области Вера Орлова.

Опрос проходит на Платформе обратной связи до 29 сентября включительно. Для его прохождения необходимо авторизоваться на госуслугах по ссылке.

В министерстве уверены, что ответы граждан станут основой для дальнейшей модернизации и повышения эффективности Единой региональной линии ЖКХ Мурманской области.

Напомним, звонки на линию принимаются круглосуточно по номерам: 0051 и 8-800-444-00-51. За время её работы операторы приняли более 245 тысяч входящих звонков и обработали свыше 138 тысяч заявок, отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/