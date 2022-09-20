Северяне могут поболеть за земляка на главном педагогическом соревновании страны

21 сентября состоится заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». Самый масштабный конкурс профмастерства среди учителей в этом году принимает Тюмень.

За звание лучшего педагога страны будет бороться абсолютный победитель регионального этапа конкурса учитель истории и обществознания Евгений Харитонов из Ревды. Его преподавательский стаж — десять лет.

Как рассказал Евгений Харитонов, ему и другим участникам конкурса предстоит провести урок для тюменских школьников и мастер-класс «Воспитательное событие».

«Самое сложное пока – это подготовка к «Воспитательному событию», так как это испытание введено только в этом году, и мы первые финалисты, которые в нем участвуют», – отметил Евгений Харитонов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проходить этот этап испытуемые будут в формате внеурочного занятия с учениками в школе. При этом жюри будет оценивать воспитательную ценность урока, результативность, коммуникативные способности, методическую и психолого-педагогическую грамотность.

Трансляции конкурса можно посмотреть на официальной странице, в группе в ВК, а также в дневниках конкурса на канале «Россия – Культура».

Фото: https://gov-murman.ru