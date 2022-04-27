Северяне могут подать заявления на перерасчёт за услугу по вывозу ТКО на время отпуска

Жители Мурманской области уже начали подавать заявления на перерасчёт за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в связи с наступлением опускного периода. Многие, воспользовавшись «длинными» выходными в мае, собираются покинуть место проживания, и в этом случае можно на законных основаниях приостановить начисления.

Как сообщает менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик», с начала 2022 года в адрес регионального оператора и в организацию, оказывающую регоператору биллинговые услуги, поступило более 12 тысяч обращений, и более 60% из них связаны с перерасчетом. Обращение с ТКО является коммунальной услугой, а значит, в соответствии с постановлением правительства РФ №354, в случае отсутствия граждан по месту регистрации или домовладения более 5 дней, они имеют право на перерасчёт, но только, если предоставят подтверждающие документы. При этом учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия. Обратиться за перерасчётом может собственник или наниматель жилого помещения, либо доверенное лицо.

Для того, чтобы регоператор приостановил начисления или сделал перерасчёт за услугу «Обращение с ТКО», следует написать заявление. Необходимые формы в электронном виде размещены на официальном сайте Мурманского филиала АО «Ситиматик» (51.citymatic.ru) в разделе «Документы и информация для потребителей». Далее нужно приложить документы, из которых должно однозначно следовать, кому, кем и в какой период они были выданы (паспорт, свидетельство о регистрации по месту жительства/пребывания). Обязателен факт подтверждения нахождения в отпуске или командировке, на лечении или учёбе и прочее (билеты, маршрутные квитанции, справка из медучреждения или образовательного учреждения).

Заявление о перерасчёте размера платы за услугу по обращению с ТКО с пакетом документов по закону должно быть подано не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия.

Для удобства и в целях экономии природных ресурсов Мурманский филиал АО «Ситиматик» рекомендует северянам направлять отсканированные копии заполненного заявления и пакет подтверждающих документов на перерасчёт за услугу по обращению с ТКО на электронную почту: murmansk@uo-system.ru. По возникающим вопросам можно обращаться с понедельника по субботу - с 9.00 до 17.30 по телефону «горячей линии» 8-800-707-13-71.

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик».