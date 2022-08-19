Северяне могут поддержать учителя из Ревды в онлайн-голосовании конкурса «Учитель года России»

За звание лучшего педагога страны на всероссийском конкурсе «Учитель года России-2022» будет бороться Евгений Харитонов из Ревды. Он преподает историю и обществознание уже 10 лет.

Педагог участвует в археологических экспедициях и интеллектуальных шоу, ведет занятия в юнармейском и краеведческом объединениях, учит детей истории не только в школьном кабинете, но и выезжает с ними на места, связанные с периодом Великой Отечественной войны.

«Несмотря на то, что я приехал в Мурманскую область издалека, я стараюсь узнать о ней как можно больше, поэтому много путешествую. Одним словом, я стараюсь не просто преподавать историю, но и жить ею», – рассказал Евгений Харитонов.

До 20 сентября можно будет проголосовать за лучшую медиавизитку участников на сайте. Познакомиться с профилем участника от Мурманской области можно по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, заключительный этап конкурса «Учитель года России» стартует 22 сентября. Лауреаты продолжат борьбу во втором туре. Награждение победителей пройдет 5 октября в Кремле.

Напомним, всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится с 1992 года. Ежегодно за звание лучших борются около 100 тысяч педагогов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/