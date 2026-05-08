Северяне могут поддержать Юлию Малышеву, которая представляет Мурманскую область в народном голосовании конкурса «Земский почтальон»

«Народный почтальон» – специальная номинация Всероссийского конкурса «Земский почтальон», в которой до 25 мая проголосовать за любимого почтальона может любой житель страны. Мурманскую область в ней представляет Юлия Малышева.

«Юлия выбрала эту профессию, потому что любит общение с людьми и стремится помогать тем, кому особенно важны внимание и поддержка. Она уже 14 лет работает почтальоном в Полярных Зорях», – сообщают организаторы.

Конкурс «Земский почтальон» проходит в рамках федерального проекта «Российское село» партии «Единая Россия» при поддержке Почты России, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Профсоюза работников связи России и федеральных операторов почтовой связи. Всего на него поступило более трех тысяч заявок из 87 регионов. Финалистов, включая Юлию Малышеву, выбрали региональные эксперты после отборочного этапа конкурса.

Поддержать почтальонов, работающих в сельской местности и малых городах с численностью жителей до 50 тысяч человек, можно на странице «Почты России» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в финал конкурса вышло 86 человек. Очное итоговое состязание пройдёт 25 мая в Москве, а церемония награждения победителей состоится 26 мая в национальном центре «Россия» в рамках Форума тружеников села.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567283/#&gid=1&pid=1