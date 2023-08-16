Северяне могут поделиться своим творчеством на портале «Молодая Арктика»

«Молодая Арктика» - это социальный навигатор для молодежи и студентов Мурманской области, существующий в формате веб-портала и мобильного приложения для платформ Android и iOS.

Система помогает сориентироваться, когда и где пройдёт интересное молодёжное или студенческое мероприятие, чем можно быть полезным в качестве волонтера, какие актуальные вакансии востребованы в регионе, как получить грант и реализовать свою идею, а также предоставляет возможность пройти интересные тесты и задания. За активное участие начисляются баллы, которые можно обменять на фирменную продукцию «На Севере – жить!».

Также «Молодая Арктика» позволяет подать заявки на грантовый конкурс Комитета молодежной политики Мурманской области, чем уже воспользовались молодые северяне в этом году.

Система постоянно совершенствуется. В данный момент уже реализован механизм верификации пользователей через систему VK-id в рамках интеграции с платформой «Другое дело» от «ВКонтакте».

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, с июня 2023 года на портале функционирует раздел «Творчество», где любой пользователь может предложить публикацию своих творческих работ от стихотворений до музыки.

На сегодняшний день количество пользователей системы составляет свыше 6 тысяч человек.

Также для информирования жителей Мурманской области создан одноименной телеграм-канал.

Фото: https://gov-murman.ru