Северяне могут подключить уведомления о положенных льготах и выплатах на портале «Госуслуги»

Узнать о полагающихся льготах и социальных выплатах северяне могут без посещения соответствующих ведомств. Для этого необходимо подключить информирование на портале «Госуслуги»: уведомление придет сразу после наступления события, дающего право на господдержку.

Сейчас в регионе настроены уведомления по льготам и выплатам при рождении ребёнка, наступлении пенсионного возраста и установлении инвалидности. Со временем перечень жизненных ситуаций будет расширяться.

Чтобы получать уведомления, необходимо дать на это согласие в «личном кабинете» госуслуг. Для подачи согласия необходимо:

– авторизоваться в «личном кабинете» на портале «Госуслуги»;

– перейти в раздел «Документы»;

– выбрать категорию «Льготы и выплаты» и нажать кнопку «Запросить» в блоке «Меры социальной поддержки».

Произойдёт автоматический переход на страницу с подачей общего согласия. Ознакомьтесь с информацией и нажмите кнопку «Разрешить».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, если общее согласие было выдано ранее, но гражданин ещё не подписался на получение уведомлений о положенных мерах, необходимо нажать кнопку «Подписаться». Будет включено автоматическое обновление всех сведений о гражданине и членах его семьи.

Для быстрого перехода к разделу «Льготы и выплаты» можно перейти по ссылке http://lk.gosuslugi.ru/profile/privileges – если общее согласие на обработку данных было подано ранее, поиск доступных мер поддержки начнется сразу.

Фото: https://pobedarf.ru/2021/10/22/regionam-dobavili-gosuslug/