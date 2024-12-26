Северяне могут получить до 350 тысяч рублей на инициативы по развитию футбола в регионе

Российский футбольный союз объявил о старте пятого сезона всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна», призовой фонд которого составляет 7,55 млн рублей.

Целью конкурса является поиск и поощрение инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах.

Организаторам действующих футбольных инициатив предлагается участие в одной из девяти номинаций:

лучший массовый проект в футболе;

лучший проект для лиц с ОВЗ;

лучший проект для женщин;

лучшая любительская лига;

лучший любительский клуб;

лучший корпоративный футбольный проект;

лучшая футбольная инициатива;

лучший проект для детей;

лучший футбольный проект для Вооружённых Сил Российской Федерации.

Победитель и призёры номинации «Лучший корпоративный футбольный проект» примут участие в специальном мероприятии Российского футбольного союза. Призовой фонд для иных номинаций составляет 350 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей за второе место и 250 тысяч рублей за третье место.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на официальном сайте конкурса: strana.rfs.ru. Приём заявок проводится до 9 февраля 2025 года.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, с 16 февраля до 14 марта состоится региональный этап, на котором будут определены лучшие проекты в каждом регионе. С 20 марта эти проекты пройдут промежуточный межрегиональный отбор, где определятся участники национального этапа. В решающей стадии конкурса экспертная комиссия определит список проектов в каждой номинации, организаторы которых представят свои инициативы перед конкурсным жюри на видеоконференции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/