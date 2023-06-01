Северяне могут получить госуслуги, воспользовавшись сервисом выездного обслуживания МФЦ

На сайте МФЦ Мурманской области создан новый сервис – запись на приём при выездном обслуживании. С его помощью можно подать документы на предоставление любой из услуг, оказываемой на базе многофункционального центра, или же получить документы, подготовленные по результатам предоставления этих услуг.

Выездное обслуживание сотрудниками МФЦ проводится в отдаленных населённых пунктах нашего региона по предварительной записи.

После заполнения данных о заявителе и указания услуги система предложит выбрать населенный пункт и дату, в которую прием будет вестись именно в этом населенном пункте. В случае необходимости специалисты свяжутся с заявителем для уточнения информации и согласования точного времени приема.

График выездного обслуживания на июнь уже опубликован. Запись ведётся не только на сайте, но и по телефону 8(815) 299-40-40.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, выездное обслуживание МФЦ на территории Мурманской области организовано с 2021 года для предоставления государственных и муниципальных услуг жителям удаленных населенных пунктов Печенгского и Ковдорского округов, а также Кандалакшского и Кольского районов.

Фото: https://gov-murman.ru