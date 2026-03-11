Северяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрий

Министерство культуры Мурманской области объявляет о начале приёма заявок на гранты для творческих предпринимателей. Индивидуальные предприниматели и организации, которые работают в сфере культуры и искусства, могут получить до 400 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

Грантовая поддержка направлена на создание востребованных творческих продуктов и услуг, которые смогут приносить стабильный доход. В первую очередь поддержку получат проекты, которые отражают уникальный дух Кольского Заполярья, укрепляют имидж Мурманской области как культурного центра Арктики и способствуют развитию культурной жизни региона.

Заявки принимаются с 10 марта по 8 апреля через систему «Электронный бюджет» (Портал государственной финансовой поддержки). Победители должны реализовать свои идеи до конца декабря 2026 года. Подробная информация и форма заявки доступны на официальном сайте Министерства культуры региона.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, программа грантов для творческих предпринимателей запущена по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2023 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и уже доказала свою эффективность. За это время поддержку получили 14 предпринимателей, которые разработали уникальные продукты на основе культурно-исторического наследия Кольского Заполярья. Среди них – креативные проекты, производство сувениров, коллекции одежды, необычный рыболовный инвентарь, иммерсивные экскурсии, фестивали и настольные игры с краеведческой тематикой. Для творческих предпринимателей эта программа — отличная возможность не только воплотить свои идеи, но и внести вклад в развитие культурной сферы региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563529/#&gid=1&pid=1