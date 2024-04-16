Северяне могут получить гранты на образовательные инклюзивные проекты и создание доступной среды

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области сообщает о проведении грантового конкурса Благотворительным фондом X5 «Выручаем». Проект призван привлечь внимание бизнеса и общества к инклюзивным практикам и их популяризации.

Основная цель конкурса – поощрить проекты предпринимателей, активных граждан, инициативных групп, которые готовы создавать доступную среду и условия активной жизни людей с особенными потребностями.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, конкурс проходит для физических и юридических лиц по двум номинациям: образовательные инклюзивные инициативы и организация доступной среды.

Подать заявку можно по 22 апреля 2024 года по ссылке. Срок реализации проектов до 1 декабря 2024 года.

Фото: https://x5.xn--b1adergpbpndc6b5d0c.xn--p1ai/