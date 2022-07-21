Более 100 участников со всей России: в Мурманской области пройдёт самая северная велогонкаГде в Мурманской области проще всего найти работу? Ответ знает hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.22 17:15

Северяне могут получить микрогранты до 100 тысяч рублей от Федерального агентства «Росмолодёжь»

Федеральное агентство по делам молодёжи проводит первый конкурс на микрогранты по поддержке молодёжных проектов. Претендовать на гранты «Росмолодёжи» до 100 тысяч рублей могут северяне в возрасте от 14 до 35 лет. 

На конкурс можно подать проект в одном из 15 направлений. Среди них – направленные на экологическое просвещение, поддержку добровольчества, развитие культурно-образовательной среды, сохранение семейных ценностей, популяризацию спорта и ЗОЖ, сохранение исторической памяти и другие.

Рекомендуемый срок реализации инициатив — с октября 2022 года по сентябрь 2023 года.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, отличительной чертой конкурса микрогрантов «Росмолодёжи» будет упрощенная форма отчётности после завершения реализации проектов. Заявки принимают в заочном формате через АИС «Молодёжь России» до 12.00 (по мск) 22 июля 2022 года.

 

 


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 9 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Народовластие». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на картофель, яблоки и морковь радует северян. А соль пусть дорожает!-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,63 рубля, евро укрепилось почти на 1,29 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика