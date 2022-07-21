Северяне могут получить микрогранты до 100 тысяч рублей от Федерального агентства «Росмолодёжь»

Федеральное агентство по делам молодёжи проводит первый конкурс на микрогранты по поддержке молодёжных проектов. Претендовать на гранты «Росмолодёжи» до 100 тысяч рублей могут северяне в возрасте от 14 до 35 лет.

На конкурс можно подать проект в одном из 15 направлений. Среди них – направленные на экологическое просвещение, поддержку добровольчества, развитие культурно-образовательной среды, сохранение семейных ценностей, популяризацию спорта и ЗОЖ, сохранение исторической памяти и другие.

Рекомендуемый срок реализации инициатив — с октября 2022 года по сентябрь 2023 года.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, отличительной чертой конкурса микрогрантов «Росмолодёжи» будет упрощенная форма отчётности после завершения реализации проектов. Заявки принимают в заочном формате через АИС «Молодёжь России» до 12.00 (по мск) 22 июля 2022 года.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/