Северяне могут посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», прибывающий в два города регионаУровень воды на реке Кола вернулся в норму
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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 08:45

Северяне могут посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», прибывающий в два города региона

«Поезд Победы» вновь прибывает в Мурманскую область. Состав совершит остановки в двух городах региона: Мурманске и Апатитах. Северяне могут стать посетителями уникальной экспозиции.

В Мурманске поезд будет находиться с 10 по 13 июня, в Апатитах – с 14 по 15 июня.

Напомним, проект «Поезд Победы» реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат». «Поезд Победы» воссоздаёт историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объёмный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Состав находится в пути уже шестой год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтёры Победы». С 2020 года инсталляцию посетило свыше 1,2 млн человек, поезд преодолел около 220 тысяч километров, побывал в 234 городах России, Абхазии и Беларуси, в том числе неоднократно – в Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, посещение поезда возможно только по билетам, которые можно получить бесплатно на официальном сайте проекта. Регистрация будет открываться за сутки до даты прибытия поезда.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547853/#&gid=1&pid=1

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