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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.23 17:00

Северяне могут принять участие в создании логотипа международной выставки «Россия» для Мурманской области

В преддверии Международной выставки-форума «Россия» организаторы решили предложить субъектам РФ выбрать понравившееся сочетание букв логотипа мероприятия. Наиболее популярную среди своих земляков версию сочетания букв в логотипе регионы смогут использовать при подготовке к выставке.

Как отмечают организаторы, логотип выставки является динамичным и предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтены шесть исторических периодов России: правление Князя Владимира, Великое княжество, Царство Русское, Российская Империя, СССР и Российская Федерация. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры страны.

«Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона создав уникальный логотип «Россия» своего региона», - отметила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Для участия в игре «Создаем вместе» пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, региональное голосование началось на сайте выставки-форума. Первые промежуточные итоги будут подведены через две недели.

Международная выставка-форум «Россия» начнет работу 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетители выставки смогут посетить экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Организаторами запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.

Фото: https://gov-murman.ru

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