Северяне могут принять участие во Всероссийском семейном флешмобе ко Дню матери
В преддверии Международного Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию.
Флешмоб будет проходить с 22 по 26 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Участникам предлагается опубликовать на своей странице рисунок, любимую фотографию или видео с мамой – поблагодарить её, рассказать о ней, о значении её любви и заботы.
Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, по окончанию флешмоба будет проведён розыгрыш призов: с помощью генератора случайных чисел будут выбраны 10 победителей. Они получат сертификаты «Ozon» от Фонда Андрея Первозванного и приятные подарки от партнёра флешмоба.
Как принять участие в семейном флешмобе?
1. С 22 по 26 ноября выложить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рисунок, фотографию или видео с мамой;
2. Отметить пост хештегом #деньматери2023 и #ФондАндреяПервозванного;
3. Вступить в официальную группу фонда и подписаться на страницу партнёра флешмоба;
4. Важное условие для участия – открытый аккаунт.
Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 29 ноября на сайте Фонда Андрея Первозванного и в официальной группе «ВК», а также на странице партнера флешмоба.