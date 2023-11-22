Северяне могут принять участие во Всероссийском семейном флешмобе ко Дню матери

В преддверии Международного Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию.

Флешмоб будет проходить с 22 по 26 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Участникам предлагается опубликовать на своей странице рисунок, любимую фотографию или видео с мамой – поблагодарить её, рассказать о ней, о значении её любви и заботы.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, по окончанию флешмоба будет проведён розыгрыш призов: с помощью генератора случайных чисел будут выбраны 10 победителей. Они получат сертификаты «Ozon» от Фонда Андрея Первозванного и приятные подарки от партнёра флешмоба.

Как принять участие в семейном флешмобе?

1. С 22 по 26 ноября выложить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рисунок, фотографию или видео с мамой;

2. Отметить пост хештегом #деньматери2023 и #ФондАндреяПервозванного;

3. Вступить в официальную группу фонда и подписаться на страницу партнёра флешмоба;

4. Важное условие для участия – открытый аккаунт.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 29 ноября на сайте Фонда Андрея Первозванного и в официальной группе «ВК», а также на странице партнера флешмоба.