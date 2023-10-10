Северяне могут принять участие во Всероссийском семейном флешмобе «Мой папа-пример и опора!»

В России День отца отмечается 15 октября. В честь этого события Фонд Андрея Первозванного проводит большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию.

Флешмоб будет проходить с 11 по 15 октября 2023 года в социальной сети ВКонтакте. Участникам предлагается опубликовать смешную или вдохновляющую историю из жизни, нарисовать папин портрет, опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями.

По окончанию флешмоба будет проведен розыгрыш: с помощью генератора случайных чисел будет выбрано 10 участников, которые получат ценные призы от партнера флешмоба – Благотворительного фонда «Протек». Кроме того, первые 5 победителей получат подарочные сертификаты OZON от Фонда Андрея Первозванного.

Как принять участие в семейном флешмобе?

С 11 по 15 октября выложить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рисунок, фотографию или видео, посвящённые папе. Отметьте пост хештегами #деньотца2023 и #ФондАндреяПервозванного. Вступить в официальную группу Фонда, подписаться на страницу БФ «Протек». Важное условие для участия – открытый аккаунт.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 18 октября на сайте Фонда Андрея Первозванного и в официальной группе соцсети https://vk.com/fap_fund, а также в социальных сетях партнёров флешмоба.

Фото: https://gov-murman.ru