Северяне могут проверить свою финансовую грамотность на Всероссийском онлайн-зачёте

7 октября стартует Всероссийский онлайн-зачёт Банка России по финансовой грамотности. Это возможность проверить свои знания и получить полезные рекомендации экспертов, советы и подборки материалов, которые помогут разобраться в самых сложных вопросах и сориентируют, каким темам стоит уделить больше внимания.

Что важно знать при оформлении кредита, как открыть своё дело, решить квартирный вопрос, начать инвестировать и не попадаться на уловки мошенников – задания, подготовленные на основе конкретных жизненных ситуаций, помогут научиться принимать взвешенные финансовые решения.

Участвовать в зачёте можно как индивидуально, так и семейной командой. Младшеклассники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 15–17 октября. Для тех, кто уже отлично ориентируется в денежных вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

«Если вы хотите знать больше о финансах, о том, как приумножать свои доходы и не тратить лишнего, участвуйте в онлайн-зачёте, проверьте свои знания и получите персональный сертификат с вашим статусом в мире финансовой грамотности. В прошлом году в Мурманской области участниками онлайн-зачёта стали более 6 тысяч человек, из них почти 65% успешно справились с личным тестированием. Зачёт прошли 285 семейных команд. Мы уверены, что количество желающих проверить свой уровень финансовой грамотности будет только расти», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Прохождение личного зачёта займет не более 20 минут, олимпиадного – до 40 минут, а семейного – до 1 часа. Количество попыток прохождения не ограничено. Пройти онлайн-зачёт можно до 28 октября.

Подробности и регистрация – на сайте проекта finzachet.ru.