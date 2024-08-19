Северяне могут пройти онлайн-обучение по финансовой грамотности

Банк России запустил дистанционный курс «Финансовая грамотность» по эффективному управлению личными финансами. Он включает в себя девять учебных модулей по основным финансовым темам и ориентирован на взрослое население независимо от уровня подготовки.

Интерактивные уроки по 10-40 минут, прохождение – в любом удобном для слушателя порядке. Занятия построены без сложной теории, на основе реальных ситуаций.

«Материалы будут особенно интересны тем, кто мало знаком с финансовой сферой, однако и те, у кого есть знания в этой области, смогут найти для себя что-то новое. Курс поможет решать финансовые вопросы в конкретных жизненных ситуациях, подскажет, какие инструменты для этого существуют и как ими пользоваться. Например, как накопить и создать «подушку безопасности», вернуть деньги через налоговые вычеты или сэкономить на кредите», – прокомментировала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, по итогам прохождения курса участникам выдается именной сертификат. Обучение доступно в разделе курса на сайте Университета Банка России. Не упустите возможность повысить свой уровень финансовой грамотности. Регистрация – по ссылке: https://finclass.info/_wt/fingram_start.