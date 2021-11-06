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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.21 13:00

Северяне могут пройти перепись населения по телефону и в торговых центрах

Северяне могут пройти перепись населения по телефону и в торговых центрах

 

В Мурманской области? как и в целом по стране? продолжается Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. С 6 ноября ответить на вопросы переписи можно по телефону: для этого необходимо позвонить по номеру «122», нажать «8» в тональном режиме и ответить на заданные вопросы – это самый удобный способ. Горячая линия будет работать ежедневно - с 9.00 до 19.00.

Также до 14 ноября продолжает работать сервис для прохождения переписи онлайн на портале «Госуслуги»: https://www.gosuslugi.ru/342164/2

Переписчика можно дождаться дома: все они регулярно проходят ПЦР-тестирование на COVID-19 и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, сообщить данные о себе можно через закрытую дверь, или соблюдая дистанцию.

Также можно самостоятельно посетить МФЦ или стационарные переписные участки. Перечень участков размещён на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886

Как сообщает региональное статистическое ведомство, ежедневно количество человек, прошедших перепись, увеличивается. Тех, кто не успел заполнить электронный переписной лист, в течение 6 и 7 ноября - с 12.00 до 19.00 ждут в торговых центрах «Плазма», «Мурманск Молл», «Форум», «Северное Нагорное», где организованы специальные выездные пункты для прохождения переписи жителями региона. Узнать работников переписи легко по униформе - синий шарф, жилет со светоотражающими элементами, удостоверение. Для прошедших перепись приготовлены сувениры.

Комментарии

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Последние комментарии

Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
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