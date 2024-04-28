Северяне могут стать участниками всероссийской акции «День собственника»

Для участия в акции необходимо быть пользователями нового приложения «Госуслуги.Дом», принять через него предложение управляющей организации, ознакомиться с повесткой заочного собрания собственников своего многоквартирного дома, изучить прилагаемые материалы и проголосовать с помощью системы ГИС ЖКХ.

Система подсчитает голоса автоматически на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений. Результаты голосования можно будет увидеть в приложении Госуслуги.Дом, а протоколы собрания придут участникам акции в рассылке от приложения. Для удобства пользователей срок проведения собрания может составлять от 7 до 60 дней.

«По последним данным, приложение скачали более 36 тысяч жителей Мурманской области. А по всей стране им уже пользуется более четырёх миллионов человек. Через «Госуслуги.Дом» северяне активно оплачивают коммунальные услуги без банковских процентов, наводят справки о недвижимости, создают домовые чаты, направляют жалобы в управляющие компании и получают отчёты о выполненной работе», – отметила заместитель министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Ирина Денисова.

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, в ближайшее время в приложении появится ещё одна функция, которая позволит жильцам решать вопросы сообща, – коллективная заявка. Если вопрос касается всего дома, собственник сможет предложить соседям присоединиться к его заявке, чтобы не создавать лишних.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, после чего управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Фото: https://gov-murman.ru