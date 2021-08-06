Северяне могут выбрать дизайн Единой карты жителя Мурманской области на портале «Наш Север»

Министерством цифрового развития Мурманской области запущено голосование за дизайн Единой карты жителя Мурманской области. Северяне могут сделать выбор на интернет-портале «Наш север» в период с 5 по 15 августа.

Единая карта жителя Мурманской области – это многофункциональная банковская или небанковская карта, обеспечивающая комфортное получение государственных и коммерческих услуг на территории Мурманской области для её постоянных жителей, волонтёров, учащихся и туристов.

Сервисы Единой карты будут включать оплату проезда в общественном транспорте на территории Мурманской области, учёт предоставления мер социальной поддержки, аутентификацию гражданина, обеспечение контроля прохода на территории учебных заведений, общежитий, спортивных сооружений, культурных и иных объектов, а также получение скидок и бонусов от организаций-партнёров проекта.

Проект прорабатывается в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и АО «Национальная система платёжных карт».

Принять участие в голосовании может каждый житель Мурманской области независимо от места проживания, сообщает региональное Министерство цифрового развития.