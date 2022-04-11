Северяне могут выбрать концепцию общегородской детской площадки в мурманской Долине Уюта. На портале «Наш Север» стартовало голосование

В 2022 году стартует первый этап благоустройства малой Долины Уюта в Мурманске. Первым объектом, который появится уже этой осенью, станет общегородская детская площадка.

Архитектурное бюро «Чехарда» по заказу Центр городского развития Мурманской области подготовило три варианта концепций детской площадки. Жители Мурманской области могут выбрать одну из них. Голосование проводится на портале «Наш Север» по ссылке: https://nashsever51.ru/votings/100.

Первый вариант посвящён исследованию Севера. Площадка всесезонная с ярким освещением. На ней располагаются два сюжетных арт-объекта: горка, которая привлекла внимание белого мишки, и арктическая станция с узлом связи на верхнем ярусе, а также разнообразные игровые объекты для детей всех возрастов. Объекты выполнены преимущественно из дерева и естественно вписываются в природное окружение.

Второй вариант посвящен космической теме. Идея концепции – воспроизведение поверхности Луны. Основные игровые элементы: лунные кратеры, спутники и ракета - все, что создает ощущение путешествия в космос. Под снегом территория площадки превращается в настоящую поверхность Луны.

Третий вариант детской площадки разработчики назвали «Лесным городом». Он представляет собой уютное место отдыха для детей и родителей. Все формы просты и лаконичны, оставляют максимальный простор для фантазии и игры.

Каждый из трёх вариантов предполагает создание уникальных, нетиповых объектов, которые будут разработаны и произведены специального для юных жителей Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, выбрать концепцию общегородской детской площадки в Долине Уюта северяне могут по 24 апреля включительно.

Фото: https://nashsever51.ru/votings/100