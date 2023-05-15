Северяне напишут областной краеведческий диктант

Культурно-просветительская акция состоится 19 мая в 14 часов на площадках Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, учреждений культуры и образовательных организаций региона.

Написание областного краеведческого диктанта приурочено к 85-летию Мурманской области и проводится с целью повышения интереса к истории и традициям Кольского края, а также уровня знаний населения в области краеведения и продвижения краеведческой литературы.

Стать участником акции может каждый. Для этого нужно обратиться в Мурманскую государственную областную универсальную научную библиотеку. Диктант будет включать в себя одинаковые для всех по уровню сложности тестовые задания, посвященные истории, географии, культуре, природным ресурсам Мурманской области.

Имена победителей культурно-просветительской акции будут опубликованы 31 мая.

Фото: https://gov-murman.ru