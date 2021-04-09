Опять взрывают, снова дорогу Р-21 «Кола» перекрываютРеконструкция системы водоснабжения в Ленинском округе: определен адресный перечень домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.04.21 15:30

Северяне не готовы приобретать жильё дороже 70 тысяч рублей за кв. метр - итоги соцопроса регионального Минстроя

Министерство строительства Мурманской области совместно с региональным Центром содействия жилищному строительству с 16 по 28 марта провело социологический опрос северян для определения социально-демографического портрета потенциального участника рынка недвижимости. Опрос был опубликован на портале «Открытый электронный регион».

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех участников опроса. Несмотря на сжатые сроки, на вопросы ответили 630 человек», – отметил Александр Мысин, руководитель Центра содействия жилищному строительству Мурманской области, презентуя результаты опроса.

Анкета содержала вопросы об отношении респондентов к тем или иным тенденциям на рынке недвижимости и допустимой стоимости возможного приобретения жилья. Согласно результатам исследования, квартиру в столице Заполярья готов приобрести житель Мурманска 38-39 лет, имеющий семью с детьми и постоянную работу, заплатив за однокомнатную квартиру от 1 млн 925 тысяч рублей до 2 млн 450 тысяч рублей. Люди из других муниципалитетов не стремятся перебраться в областной центр.

«Рынок недвижимости Мурманской области сейчас находится на стадии реформирования и возрождения. Сегодня мы наблюдаем отсутствие предложений на первичном рынке жилья, а имеющиеся предложения не соответствуют современным стандартам качества, а также ожиданиям приобретателей. Чтобы стимулировать развитие рынка недвижимости в Мурманской области необходимо внедрение льготных ипотечных продуктов и региональных льготных программ, увеличение предложения на рынке индивидуального жилищного строительства и новостроек с привлечением новых конкурентоспособных застройщиков, и государственная поддержка жилищного строительства», – озвучил сделанные выводы Александр Мысин.

Именно эти задачи являются приоритетными в работе Центра содействия жилищному строительства и Министерства строительства региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Северяне не готовы приобретать жильё дороже 70 тысяч рублей за кв. метр - итоги соцопроса регионального Минстроя-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 16 копеек, доллар укрепился на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Аварий не зафиксировано - военные коммунальщики Беломорской базы Северного флота подвели промежуточный итог отопительного сезона-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика