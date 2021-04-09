Северяне не готовы приобретать жильё дороже 70 тысяч рублей за кв. метр - итоги соцопроса регионального Минстроя

Министерство строительства Мурманской области совместно с региональным Центром содействия жилищному строительству с 16 по 28 марта провело социологический опрос северян для определения социально-демографического портрета потенциального участника рынка недвижимости. Опрос был опубликован на портале «Открытый электронный регион».

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех участников опроса. Несмотря на сжатые сроки, на вопросы ответили 630 человек», – отметил Александр Мысин, руководитель Центра содействия жилищному строительству Мурманской области, презентуя результаты опроса.

Анкета содержала вопросы об отношении респондентов к тем или иным тенденциям на рынке недвижимости и допустимой стоимости возможного приобретения жилья. Согласно результатам исследования, квартиру в столице Заполярья готов приобрести житель Мурманска 38-39 лет, имеющий семью с детьми и постоянную работу, заплатив за однокомнатную квартиру от 1 млн 925 тысяч рублей до 2 млн 450 тысяч рублей. Люди из других муниципалитетов не стремятся перебраться в областной центр.

«Рынок недвижимости Мурманской области сейчас находится на стадии реформирования и возрождения. Сегодня мы наблюдаем отсутствие предложений на первичном рынке жилья, а имеющиеся предложения не соответствуют современным стандартам качества, а также ожиданиям приобретателей. Чтобы стимулировать развитие рынка недвижимости в Мурманской области необходимо внедрение льготных ипотечных продуктов и региональных льготных программ, увеличение предложения на рынке индивидуального жилищного строительства и новостроек с привлечением новых конкурентоспособных застройщиков, и государственная поддержка жилищного строительства», – озвучил сделанные выводы Александр Мысин.

Именно эти задачи являются приоритетными в работе Центра содействия жилищному строительства и Министерства строительства региона.