Северяне обустроят в Приморске Запорожской области баскетбольную площадку

Правительство Мурманской области выделило более 8 млн рублей на закупку и монтаж оборудования для спортивной баскетбольной площадки в Приморске. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Новая современная спортивная площадка будет установлена на улице Морской и станет ещё одним местом притяжения для местной молодёжи.

Напомним, в 2023 году благодаря правительству Мурманской области в Приморске было открыто молодёжное спортивное пространство «СОПКИ.СПОРТ».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, работы по развитию спортивной инфраструктуры проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru