Северяне оценили удобство сервиса онлайн-урегулирования убытков по ОСАГО через «Госуслуги»

По данным Российского союза автостраховщиков, в Мурманской области за год сервисом удаленного урегулирования убытков по ОСАГО через официальный портал государственных услуг воспользовался 161 автолюбитель. Общая сумма денежного возмещения превысила 5,7 млн рублей.

«Подать заявление на возмещение ущерба через «Госуслуги» при авариях, оформленных по европротоколу, стало возможно с июля 2023 года. Постепенно эта опция становится все более востребованной из-за её удобства. Только в этом году через «Госуслуги» было подано 101 заявление на выплату по ОСАГО по ДТП, произошедшим в регионе. Размер выплаченных заявителям компенсаций варьировался от 11,4 тысячи до 258 тысяч рублей», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

С 1 октября 2024 года оформить ДТП удаленно станет ещё проще – начнут действовать обновленные «Правила ОСАГО». На бланке извещения о ДТП, которое водители получают вместе с полисом обязательного страхования автогражданской ответственности, появится QR-код. Он будет вести на страницу «Госуслуги» с описанием порядка оформления аварии по европротоколу и возможностью скачать мобильное приложение. Нововведение повысит осведомленность автолюбителей о дистанционном урегулировании убытков и упростит процесс.

Для удобства новые «Правила ОСАГО» также дополнены информацией, которая необходима водителям для оформления полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП, другие важные сведения. Этот документ, как и сейчас, страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора.

Фото: https://www.drive2.ru/o/b/674850276510800631/