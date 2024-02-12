Северяне отметили День зимних видов спорта

В Долине Уюта Мурманска прошёл День зимних видов спорта, приуроченный к десятой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Для мурманчан и гостей заполярной столицы были организованы занятия по постановке техники скандинавской ходьбы. Навыки можно было проверить тут же на трассе в 1,5 км под руководством опытного инструктора.

На верхней площадке и катке спорткомплекса была организована яркая развлекательная программа: мастер-классы для детей, площадки с национальными видами спорта, а также возможность поиграть в юкигассен, покататься на коньках и взять урок техники катания от профессиональных тренеров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для северян всех возрастов провели бодрую зарядку с инструктором, а для малышей – заезд на беговелах-снегокатах и лыжах.

Морозная погода не напугала мурманчан, пришедших на праздник – и дети, и взрослые с удовольствием провели время на свежем воздухе, активно участвуя в спортивных мероприятиях.

Фото: https://gov-murman.ru